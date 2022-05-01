الدولار يضغط .. تسجيل أول انخفاض سعري منذ يناير

سجلت أسعار الذهب عند الإغلاق الليلة الماضية، أول انخفاض شهري لها منذ يناير الماضي بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية المقلقة من الاهتمام بالمعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمناً.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب بنسبة 0.3 في المائة إلى 1896.9 دولاراً للأونصة، لكنه خسر نحو 1.6 في المائة هذا الشهر.

ويدفع رفع أسعار الفائدة الأمريكية، الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود ويفرض ضغوطاً على الذهب المقوم بالدولار.

