أسعار النفط ترتفع مجدداً

أسعار النفط ترتفع مجدداًصعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل مخاوف من احتمال فرض حظر على صادارت النفط من روسيا، التي تعد من كبار منتجي النفط في العالم.

وبحلول الساعة 07:58 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.9% إلى 108.22 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.54% إلى 105.92 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف من احتمال فرض حظر على صادارت النفط من روسيا، وجاء ذلك بعد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن ألمانيا مستعدة لوقف شراء النفط من روسيا..حسب وكالة نوفوستي الروسية