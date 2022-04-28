الإمارات.. ”إقامة دبي” تدعو المتعاملين لاستخدام التطبيقات الذكية في عيد الفطر

دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كافة المتعاملين إلى استخدام تطبيق Dubai now ، والموقع الالكتروني للإدارة العامةhttp://www.gdrfad.gov.ae ، في إنجاز معاملاتهم خلال عطلة عيد الفطر السعيد التي ستصادف 29 رمضان إلى 3 شوال.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية؛ فقد نوهت بأنه سيتم إغلاق مراكز آمر خلال العطلة مشيرة إلى أنه يمكن للمتعاملين تقديم كافة الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال " آمر " على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
وأوضحت الادارة العامة أن مركز سعادة المتعامل المتواجد بقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير سيستقبل المتعاملين من تاريخ 1 مايو حتى 6 مايو2022، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً.
ويواصل مركز سعادة المتعاملين المتواجد في مطار دبي الدولي مبنى 3 / صالة القادمون/ تقديم خدمات الإدارة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع ، وذلك لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين خلال العيد.
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