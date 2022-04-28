التحالف يعلن مبادرة إنسانية سعودية لإطلاق سراح 163 أسيرا حوثيا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنه سيتم الإفراج عن 163 من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي السعودية بمبادرة إنسانية من المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي قوله إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 أسيرا من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية".

وأضاف أن ذلك يأتي "امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعما لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية".

وذكر أن هذه الخطوة تأتي كذلك "لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادىء الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018 باتفاقية ستوكهولم".

وأوضح العميد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ 163 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ ليتم نقلهم إلى عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء"، مشيرا إلى أن "ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية".