تباين الإصابات اليومية جراء كورونا في عدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية اليوم الخميس، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 441 إصابة جديدة، كما تعافت 423 حالة إضافية؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 562 ألفا و563 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1475 حالة عقب عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 275 إصابة جديدة بإجمالي 898 ألفا و45 إصابة، وتماثل 334 حالة للشفاء، بإجمالي 881 ألفا و148 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 148 إصابة جديدة بإجمالي مليونين و324 ألفا و847 إصابة، وتماثل 240 حالة للشفاء؛ ليصل الإجمالي إلى مليونين و297 ألفا و303 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25 ألفا و209 حالات عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.