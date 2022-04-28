الرئيس التونسي: لا اعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لن يكون هناك اعتراف إلا بالوطنيين، مستبعدا الحوار مع من حملوا السلاح ضد الدولة.

وأكد الرئيس التونسي على أنه لا حوار إلا مع الشرفاء خلال مشاركته في مأدبة إفطار دعا إليها عائلات شهداء وجرحى العمليات الإرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها.

وقال إن “السلطة مسئولية وليست حوارات زائفة، وأنه لا حوار إلا مع الصادقين الشرفاء، ولا اعتراف إلا بالوطنيين الذين يفضلون الوطن عن كل مصلحة، مشددا على أنه لا تفريط في الوطن ولا اعتراف بمن حملوا السلاح ضد الدولة، ولا تفاوض إلا مع من يقبل الإرادة الشعبية، ولا اعتراف بأحد إلا على قاعدة الوطنية”.

وأضاف سعيد “من اختار أن يسقط الدولة ليس منا ولا نحن منه، وأنه على القضاة الشرفاء أن يتحملوا اليوم مسئوليتهم التاريخية في إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، وأن هناك من النصوص ما يكفيهم حتى تعود أموال الشعب للشعب، فهذا مطلب شعبي مشروع لأننا لن نقبل بأن نفرط في أي ذرة من ترابنا أو سيادتنا، ولا نقبل إلا أن تعود أموال الشعب للشعب، لقد اخترنا الكرامة الوطنية، ولن نقبل بالاستكانة والهوان”.

وأضاف أنه اختار ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم لكي يجتمع الكل كأسرة واحدة على مائدة الإفطار، في هذا المكان الذي يرمز إلى وحدة الدولة التونسية وتماسكها،

وتابع قائلا، إن “هذه المأدبة تدل على أننا عازمون على الحفاظ على وطننا العزيز وعلى عزته وسيادة شعبه وسيادة دولته، وذرة تراب واحدة من تراب تونس أغلي من كنوز الدنيا كلها، نسقيه بدمائنا وعرقنا مؤمنين ومخلصين وموفين بالعهود كلا في مكانه”.

ودعا الرئيس التونسي بالرحمة للشهداء الأبطال وأن يشفي المصابين وأن يحمي تونس من كل سوء وأن يقي البلاد شر الفتن، مقدما التهنئة للجميع بقرب عيد الفطر المبارك.