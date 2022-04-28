روسيا توقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، الأربعاء، أنها أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن الإمدادات بالروبل.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الشركة، في بيان لها اليوم، القول: إنها أوقفت ضخ الغاز تماما إلى شركتي "بولغاراز" (بلغاريا) و "بي جي إن آي جي" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل.
وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول التي وصفتها بـ "غير الصديقة" إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد، وفق ما أعلنته.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا".
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