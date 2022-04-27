تباين الإصابات اليومية جراء كورونا في عدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية اليوم الأربعاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 494 إصابة جديدة، كما تعافت 493 حالة إضافية؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 562 ألفا و140 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1475 حالة عقب عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 212 إصابة جديدة بإجمالي 897 ألفا و770 حالة، وتماثل 333 حالة للشفاء بإجمالي 880 ألفا و814 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 168 إصابة جديدة بإجمالي مليونين و324 ألفا و699 حالة، وتماثل 239 حالة للشفاء؛ ليصل الإجمالي إلى مليونين و297 ألفا و63 حالة بنسبة 98.8%، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفا و208 حالات عقب عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل أية حالات وفاة خلال الفترة ما بين 18 و24 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 501 ألف و906 حالات، والشفاء إلى 490 ألفا و987 حالة وتوفي 6 آلاف و426 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.