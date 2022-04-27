تعليق الزيارة للروضة الشريفة بالمسجد النبوي حتى ثاني أيام العيد

أعلنت وكالة المسجد النبوي تعليق زيارة الروضة الشـريفة خلال الفترة من 27 رمضان وحتى ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2 شـوال، مؤكدًا أن القرار تم اتخاذه بسبب الكثافة البشرية المتوقعة، وحفاظا على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم.

وكتبت وكالة شئون المسجد النبوي تغريدة على تويتر "للكثافة البشرية المتوقعة ولسلامة المصلين وكالة شؤون المسجد النبوي توضح آلية الدخول للروضة الشريفة."

وقالت شئون المسجد النبوي في بيان لها: "ضمن في تقديم أرقى الخدمات للمصلين والزائرين، وبعد أن من الله على مئات الآلاف من الزوار بالصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة خلال شــهر رمضان المبـارك، وللكثافة المتزايدة فـــي أعداد قاصدي المسجد النبوي، سيما في صلاتي التراويح والقيام وصلاة عيد الفطر المبارك."

وتابعت وكالة شئون المسجد النبوي في بيانها قائلة: "وحيث جرت العادة خلال السنوات الماضية بتعليق زيارة الروضة الشريفة خلال أيام العيد، فقد تقرر هذا العام تعليق زيارة الروضة الشـريفة خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شـوال 1443هـ حفاظًا على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة."

وجاء قرار شئون المسجد النبوي في الوقت الذي كانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تستقبل المصلين والزوار خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المصلين والزوار لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكدت وكالة شئون المسجد النبوي أنها تعمل على تهيئة المسجد النبوي وسطحه وساحاته والمرافق المحيطة به وذلك من أجل خدمة الزوار والمصلين والمعتكفين على أكمل وجه ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمل صوره، ليؤدي الزائرين عبادته بكل سهولة.

وذكرت الوكالة أن خطتها في العشر الأواخر كانت تهدف الوصول لطاقة تشغيلية تصل لمليون زائر ومصلي في اليوم، وخدمة (10) آلاف مستفيد في خدمة التنقل، وتسهيل دخول (50) ألف زائر لباب السلام.

كما خصصت الوكالة لجان للوقوف على خدمات المعتكفين في المسجد النبوي، وتهيئة المواقع المخصصة لهم والوقوف على أعمال النظافة والتعقيم والتعطير.