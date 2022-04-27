إطلاق سراح محمد الفكي عضو مجلس السيادة السابق بالسودان

قال محمد الفكي سليمان العضو السابق في مجلس السيادة الانتقالي السوداني والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة وعضو الهيئة السياسية بالتجمع الاتحادي بالضمان الشخصي، لرويترز، اليوم الأربعاء، إنه تم إطلاق سراحه.

وكان سليمان قد اعتقل في فبراير/ شباط بتهم فساد بعد أحداث أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان قاضي المحكمة قد قرر إطلاق سراح عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وجميع أعضاء لجنة التفكيك بالضمانة العادية، إلا أن النيابة عطلت التنفيذ واشترطت دفع عشرات المليارات بعد اتصال هاتفي من عضو المجلس إبراهيم جابر المفاجئ.

ورفض قاضي محكمة الخرطوم شمال تجديد حبس محمد الفكي ووجدى صالح وأعضاء لجنة إزالة التمكين، ذلك على خلفية أن النيابة العامة لم تطلق سراحهم أمس برغم أن هيئة الدفاع عنهم قالت إنه لا يوجد مبرر قانوني لاستمرار اعتقالهم.