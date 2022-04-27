اجتماع على هامش اعمال الدورة 55 للجنة السكان والتنمية حول السكان والتنمية...

تنظم الأمانة العامة اليوم الأربعاء الموافق 27 ابريل 2022، اجتماعاً جانبياُ على هامش أعمال الدورة 55 للجنة السكان والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، عبر تقنية الاتصال المرئي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة.

يشارك في الاجتماع السفيرة الدكتورة/ هيفاء ابو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية؛ والدكتور/ لؤي شبانه، المدير الاقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان- مكتب الدول العربية؛ والدكتورة/ مهريناز العوضى، مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بالاسكوا؛ وذلك لبحث الترابط بين قضايا السكان والإدماج الاقتصادي والتنمية المستدامة، وآثار جائحة كوفيد-19 على الفئات السكانية الهشة والمهمشة والدروس المستفادة في هذا السياق، وايضاً لمناقشة الأولويات المتمايزة ولكن المترابطة للفئات السكانية المختلفة التي غالباً ما تعاني من الضعف والتهميش بما في ذلك كبار السن، والمهاجرين، والنساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، واخيراً لتسليط الضوء على أفضل السبل لإدماج الفئات السكانية المختلفة في عملية التنمية وتحقيق النمو الإقتصادي الشامل لضمان إعادة البناء بشكل أفضل للجميع وعدم إهمال أحد.

هذا وصرحت السفيرة الدكتورة/ هيفاء ابو غزالة، أن إعادة البناء على نحو أفضل يستلزم نهجاً شمولياً وقدرة على الصمود، لتحفيز النمو الاقتصادي ولضمان استدامته في ظل عالمٍ أصبح وقوع الصدمات فيه أكثر تواترا عن ذي قبل.

كما أشارت سيادتها الى التحديات التي تواجه المنطقة العربية في مراحل تحولها الديموغرافي وانه إن لم تتوفق دولنا في تحويل مخزونها البشري النشيط الى طاقة وعامل تنمية مستدامة فان عجلة التحول الديموغرافي ستواصل دورانها ولكن في الاتجاه المعاكس وستغلق النافذة وستتحول الفرصة الى عائق كبير.