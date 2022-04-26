الدولار يقترب من ذروته في عامين

الدولار يقترب من ذروته في عاميناستقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في عامين اليوم الثلاثاء إذ أدت المخاوف حيال التأثير الاقتصادي للإغلاقات التي تفرضها الصين لمكافحة كوفيد -19 إلى كبح جاذبية الدولار كملاذ آمن فيما أبقت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية عوائد السندات مرتفعة.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسيين، 0.13 في المائة إلى 101.59 نقطة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في عامين عند 101.86 الليلة الماضية.

وقد ارتفع المؤشر 3.3 في المائة منذ بداية الشهر، فيما ستكون أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015.

وارتفع اليوان الصيني في الخارج قليلا إلى 6.5572 مقابل الدولار بعد أن قال بنك الشعب الصيني في وقت متأخر من مساء الاثنين إنه سيخفض حجم احتياطيات العملات الأجنبية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك.

وساعد ذلك العملة على التعافي من أدنى مستوى لها في عام عند 6.609 مقابل الدولار أمس والذي سجلته متأثرة بالمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين.

كما ارتفعت أسواق الأسهم وعائدات السندات الأمريكية اليوم، وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة بشكل عام.

وسجل اليورو 1.0727 دولار، مرتفعا 0.14 في المائة ومتراجعا عن أدنى مستوى في عامين عند 1.0697 دولار الذي سجله الاثنين، عندما فاق تأثير القلق في السوق التفاؤل بإعادة انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما سجل الجنيه الإسترليني 1.2744 دولار، مرتفعا 0.18 في المائة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2020 الليلة الماضية.

وارتفع أيضاً الدولار الأسترالي 0.6 في المائة من أدنى مستوى في شهرين الذي بلغه الليلة الماضية بعد أن أثرت الإغلاقات في الصين على أسعار السلع الأولية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين ليبلغ 128.16.. وتمكنت العملة اليابانية من التعافي قليلا هذا الأسبوع من أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 129.40.

وارتفعت بيتكوين قليلا إلى 40600 دولار، فيما سجلت عملة إيثر 3000 دولار.