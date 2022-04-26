البحرين تؤكد حرصها على ترسيخ الأمن والسلام في الشرق الأوسط

أكدت مملكة البحرين حرصها على التعاون مع الدول "الشقيقة والصديقة" في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز قيم الحوار والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة بشأن الحالة في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الثلاثاء.

وأكد الرويعي أن التحديات القائمة ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة تتطلب تعزيز الجهود المشتركة لإرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار، ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومنع تمويله، وتطوير التعاون المشترك في المجالات التنموية، بما يعود بالخير والرخاء على دول المنطقة وشعوبها والعالم أجمع، ويحقق تطلعاتها في الأمن والسلام والنماء والإزدهار.

وتناول موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ودعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التهدئة، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وضرورة احترام الوصاية على المقدسات والأوقاف التي يتولاها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع، وأهمية دور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأكد الرويعي دعم مملكة البحرين الكامل ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في إدارته لشؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية، بعد ترحيبها بإعلان هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، عن التوصل إلى هدنة لمدة شهرين، يتم خلالها وقف كافة العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية اليمنية، داعية إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام والنماء.

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