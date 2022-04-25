فلسطينيون غاضبون يشعلون الإطارات أمام مقر الأونروا في غزة

أشعل لاجئون فلسطينيون غاضبون اليوم الاثنين إطارات المركبات أمام المقر الرئيسي للأونروا في قطاع غزة احتجاجا على تأخير إعمار المنازل المدمرة كليا في الحرب الأخيرة ورفضا لرؤية مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني التي تنص على إيجاد شركات داخل الأمم المتحدة لتقديم المساعدات للاجئين بدلا عن الوكالة.

واتهم أحمد المدلل مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي الاونروا بالمماطلة في إعادة إعمار المنازل المدمرة في حرب 2021. متسائلا إلى متى سيظل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيشون هذا الوضع المأساوي؟

وطالب المدلل في كلمة له إدارة وكالة الأونروا بالتراجع عن كل التقليصات التي اتخذتها بحق الموظفين واللاجئين، مشيرا إلى أن تشهد مؤامرة كبيرة من أجل إلغائها وتفكيكها.

وحذر المدلل وكالة “الأونروا” من التداعي مع المواقف الامريكية والإسرائيلية والتي تهدف إلى شطب حق العودة من إنهاء عمل الوكالة، إنهاء قضية اللاجئين، التي هي الشاهد الأهم على المجزرة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين منذ 74 عاماً.

وطالب، مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، بالتراجع عن طرحه في تحويل عمال الأونروا إلى شبكات ومؤسسات دولية أخرى، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة لأن تكون ميزانية الوكالة مقتطعة من الميزانية العامة للأمم المتحدة حتى لا تقع تحت طائلة الأزمات المالية، والابتزاز السياسي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

كما طالب، إدارة “الأونروا” بالتعجيل في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الصهيوني، سواء في عدوان 2014 أو في عدوان 2021، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة والدول المانحة لتقديم ما تعهدت به من التزامات مالية تجاه الوكالة، حتى تخرج من أزمتها المالية.

وأكد أن فصائل العمل الوطني والإسلامي ماضية في فعالياتها للضغط على وكالة الأونروا للتعجيل من في التراجع عن كل القرارات، التي اتخذتها من تقليصات أو طرد للموظفين، أو حتى ما تم طرحه مؤخرا من قبل المفوض العام التي اتخذها مؤخرا، حتى لا تقع الوكالة تحت طائلة الابتزاز السياسي، مشددا على أن هناك مؤامرة ومحاولات لتقويض عمل وكالة الغوث.

وأضاف: “وكالة الأونروا تأسست لهدف واحد، وهو إعالة اللاجئين الفلسطينيين، فبات واجب عليها ضمن التفويض عام 1949 بقرار أممي 302، أن تبقى تمارس دورها حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم.

بدورها، قالت أحلام السقا المتحدثة باسم أصحاب البيوت المدمرة” إن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا على أبناء الشعب الفلسطيني لاسيما في العدوان الأخير على القطاع والذي أسفر عن دمار كبير في والمؤسسات والبنية التحتية، والبيوت المدنية الآمنة.

وأضافت السقا “أعوام مضت ولا تزال آلاف البيوت لم تُعمر إلى الآن، على الرغم من الوعود التي تطلقها الأونروا في كل مناسبة، إلا أننا نصطدم بمماطلة وتلكؤ إدارة وكالة الغوث من ملف إعادة الإعمار”.

كما حملت إدارة وكالة الغوث المسؤولية الكاملة عن هذا التباطؤ والتلكؤ، والمماطلة في ملف إعادة الإعمار على الرغم من توفر المال المخصص لإعادة الإعمار، داعية الوكالة إلى صرف مخصصات إعادة الإعمار.

وهدد أصحاب المنازل المدمرة بتصعيد إجراءاتهم ضد إدارة الوكالة في حال استمرار المماطلة في إعادة الاعمار.