انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني

انخفاض مؤشر بورصة مسقط العمانيانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (01ر16) نقطة وبنسبة (38ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (30ر4219) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (30ر4235) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (7) ملايين و(188) ألفًا و(269) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (6ر103) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3) ملايين و(531) ألفًا و(175) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (025ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (30ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (211) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (93ر2) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (218) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (03ر3) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (7) آلاف ريال عُماني وبنسبة (10ر0) في المائة.