الرئيس الجزائري: مشاركة كل الدول العربية في القمة العربية المقررة في نوفمبر

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، مشاركة كل الدول العربية في القمة العربية المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل بالجزائر.
وأشار الرئيس تبون، إلى أن بلاده ليس لديها مشاكل مع أي دولة عربية فكلها دول شقيقة، وتابع: «كل ما يمسها يمسنا»، مؤكدا على استمرار بلاده في مبادراتها واتصالاتها حتى تؤثر في مجلس الأمن لكي يجتمع ويفصل في القضية الفلسطينية التي تعد من الثوابت الجزائرية، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح أن الحل الوحيد للقضية المتعلقة بالشأن الليبي من خلال العودة إلى الشعب، وأشار إلى أن الجزائر تسير مع الشرعية الدولية بخصوص الملف الليبي.
وأوضح أن الجزائر تعمل على لم الشمل، ولن تدخل في مبادرة قد تزيد من مؤشرات التفرقة بين الدول العربية.
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