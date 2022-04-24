الأردن يدين تقييد إسرائيل الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة

أدانت وزارة الخارجية الأردنية تقييد إسرائيل وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتقليص أعداد المحتفلين بمناسبة حلول سبت النور .
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحر وغير المقيد إلى كنيسة القيامة لتأدية شعائرهم الدينية، بما في ذلك فرض القيود العددية على المصلين، مرفوضة ومدانة.
وأكد أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التقييدية على مسيحيي القدس المحتلة.
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