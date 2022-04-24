نيجيريا تؤكد مقتل 80 شخصا على الأقل بانفجار بمنشأة نفط مخالفة

أعلنت أجهزة الطوارئ في نيجيريا، اليوم الأحد، عن مقتل 80 شخصا على الأقل بانفجار في مصفاة للنفط تعد مخالفة للقانون في جنوب نيجيريا.
وأفادت الشرطة في نيجيريا بأن الانفجار وقع بوقت متأخر من يوم الجمعة الماضي في موقع مخالف بين ولايتي ريفرز وإيمو الجنوبيتين الغنيتين بالنفط.
وفي حديثه لـ"فرانس برس"، أوضح إفيانيي ناجي من وكالة الطوارئ الوطنية قائلا: "عثرنا على 80 جثة على الأقل عليها آثار حروق شديدة في الموقع"، مضيفا أن العدد قد يرتفع أكثر.
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