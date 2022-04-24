أعلنت وزارة النقل اللبنانية، السبت، وفاة طفلة وإنقاذ أكثر من 40 شخصًا في أعقاب غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس شمال لبنان.
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، بأن حوالي 60 شخصًا كانوا على متن الزورق، لافتًا إلى أنه أرسل ما يزيد على 12 سيارة إسعاف للمنطقة لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية.
وأكد وزير النقل اللبناني علي حمية، أن البحث ما زال جاريًا عن الباقين، لافتًا إلى أن الذين كانوا على الزورق من جنسيات سورية ولبنانية.
وأشار شهود عيان، إلى أن حشدًا غاضبًا بدأ يتجمع حول الميناء بحلول منتصف الليل، وشُوهدت سيارات إسعاف تنقل الناس بعيدًا عن الساحل باتجاه المدينة لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة طفلة وإنقاذ 40 شخصا جراء غرق زورق شمال لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.