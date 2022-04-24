وفاة طفلة وإنقاذ 40 شخصا جراء غرق زورق شمال لبنان

أعلنت وزارة النقل اللبنانية، السبت، وفاة طفلة وإنقاذ أكثر من 40 شخصًا في أعقاب غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس شمال لبنان.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، بأن حوالي 60 شخصًا كانوا على متن الزورق، لافتًا إلى أنه أرسل ما يزيد على 12 سيارة إسعاف للمنطقة لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد وزير النقل اللبناني علي حمية، أن البحث ما زال جاريًا عن الباقين، لافتًا إلى أن الذين كانوا على الزورق من جنسيات سورية ولبنانية.

وأشار شهود عيان، إلى أن حشدًا غاضبًا بدأ يتجمع حول الميناء بحلول منتصف الليل، وشُوهدت سيارات إسعاف تنقل الناس بعيدًا عن الساحل باتجاه المدينة لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه.