إتلاف 8 أطنان مواد غذائية مخالفة للمواصفات

إتلاف 8 أطنان مواد غذائية مخالفة للمواصفاتاتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات وضبط الجودة اليوم 8 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة ان عملية الإتلاف تمت وفقا للإجراءات القانونية وتنفيذ مهام واختصاصات الهيئة لحماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته .

وأكدت انه " لا يمكن ان تتساهل أو تتجاوز في دخول المنتجات الغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة كونها تضر بحياة المواطنين، وستعمل على الدوام وبحسب التخويل القانونى لها على توفير الحماية الصحية للمستهلك من خلال تطبيق المواصفات القياسية لجميع المواد والسلع المصنعة محليا أو المستوردة .

وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن الهيئة تعمل على تشديد الرقابة على دخول المواد والسلع إلى السوق المحلية عبر فحصها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة .

