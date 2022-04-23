خارجية العراق: حزب العمال الكردستاني ينتشر على طول الحدود مع إيران وتركيا

أكّد وزير خارجية العراق فؤاد حسين، أنّه «لا يوجد أي تنسيق مع تركيا، بشأن عملياتها العسكرية في شمال العراق»، معتبرًا أنّ «عملية دخول القوات التركية قديمة جديدة»، في إشارة إلى عمليّة «المخلب- القفل» التي أطلقتها تركيا ضدّ «حزب العمّال الكردستاني»، داخل شمال العراق.
وشدد، في حديث لقناة «العربية»، على أنّه «لا يوجد تنسيق مع السلطات التركية، بشأن العمليات العسكرية»، موضحًا أنّ «عناصر حزب العمال الكردستاني، تنتشر على طول الحدود مع إيران وتركيا»، لافتًا إلى أنّ «الدستور يمنع تحرك أي قوة من الداخل، باتجاه دول الجوار»، كما ذكر أنّ «التصعيد مع تركيا خطير، ولا بديل عن الحوار».
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