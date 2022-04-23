تباين إصابات كورونا اليومية في الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 388 إصابة جديدة، كما تعافت 489 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 560 ألفا و405 حالات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1475 عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 261 إصابة جديدة بإجمالي 896 ألفا و892 حالة، وتماثل 372 حالة للشفاء بإجمالي 879 ألفا و426 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تقديم 6 آلاف و545 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24 مليونا و685 ألفا و623 جرعة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 110 إصابات جديدة، وحالة وفاة واحدة، وتماثل 369 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و324 ألفا و141 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و204 حالات، والشفاء إلى مليونين و295 ألفا و947 حالة بنسبة 98.8%.

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