انت الان تتابع خبر مقتل شرطيين وإصابة اخرين بتفجير شمال العراق والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - قتل شرطيان عراقيان وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين، شمال العراق.

وقال مصدر مسؤول بالشرطة العراقية في بغداد، اليوم السبت، إن العبوة انفجرت في دورية للشرطة الاتحادية أثناء قيامها بمهمة تفتيش في منطقة الضلوعية، جنوبي محافظة صلاح الدين 80 كلم شمال بغداد. وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الاتحادية واصابة اثنين آخرين بجروح.

وأشار المصدر إلى أن حملة البحث والتفتيش جاءت ضمن حملة الارادة الصلبة التي انطلقت صباح اليوم في مناطق غرب وشمال غرب العراق.