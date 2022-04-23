العراق.. الكاظمي يصل إلى الأنبار للإشراف على عمليات «الإرادة الصلبة»

وصل رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إلى مناطق غرب محافظة الأنبار للإشراف على انطلاق عمليات “الإرادة الصلبة”.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي وصل إلى محافظة الأنبار للإشراف على انطلاق عمليات (الإرادة الصلبة) – المرحلة الثانية لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية غربي البلاد”.

وأضاف البيان: “تشارك في عمليات الإرادة الصلبة العسكرية بمرحلتها الثانية قيادات عمليات الأنبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود ومحاور الحشد الشعبي في غرب الأنبار والفرات الأوسط وبإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية، يسندها جهد استخباري كبير ومعلومات دقيقة من الوكالات الاستخبارية”.

وتابع: “قطعات من القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع والمهمات الخاصة في الشرطة الاتحادية والقطعات العسكرية الأخرى تقوم بعمليات نوعية نحو أهداف محددة في مناطق مختلفة من خلال قوات محمولة جواً بالطائرات المروحية وتتضمن كمائن في عمق الصحراء”.

واستمع الكاظمي إلى إيجاز من قيادة عمليات الحدود والقوات الخاصة والرد السريع، وذلك خلال تواجده في مقر قيادة قوات حرس الحدود.