انخفاض أسعار الذهب 1%
انخفضت أسعار الذهب 1%، مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتعزز شهية المخاطرة، فيما يتوقع المستثمرون تشديدًا من الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية.
وبحسب ما أورده موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة لتبلغ عند التسوية 1948.20 دولار للأوقية.
وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية نحو أعلى مستوى منذ عام 2018.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 2.5 في المائة إلى 24.54 دولار للأوقية بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوعين.. وانخفض البلاتين 1.9 في المائة إلى 968.15 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.9 في المائة أيضًا إلى 2404.62 دولار للأوقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض أسعار الذهب 1% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.