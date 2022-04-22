انخفاض أسعار الذهب 1%انخفضت أسعار الذهب 1%، مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتعزز شهية المخاطرة، فيما يتوقع المستثمرون تشديدًا من الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية.

وبحسب ما أورده موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة لتبلغ عند التسوية 1948.20 دولار للأوقية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية نحو أعلى مستوى منذ عام 2018.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 2.5 في المائة إلى 24.54 دولار للأوقية بعدما سجلت في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوعين.. وانخفض البلاتين 1.9 في المائة إلى 968.15 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.9 في المائة أيضًا إلى 2404.62 دولار للأوقية.