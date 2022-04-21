الحكومة القطرية تقرر زيادة سلفة الزواج إلى 300 ألف ريال

وافق مجلس الوزراء القطري، على زيادة قيمة سلفة الزواج للموظفين الحكوميين القطريين إلى 300 ألف ريال، لتشجيع الشباب على الزواج.
ووفق وكالة الأنباء القطرية، فإن مجلس الوزراء صادق، خلال اجتماعه في مقره بالديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية.
وأوضحت أن التعديل يقضي بزيادة قيمة سلفة الزواج لتصبح بحد أقصى 300 ألف ريال بدلاً من 100 ألف ريال حالياً، لجميع فئات الموظفين الحكوميين القطريين.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الهدف من تعديل القانون تشجيع الشباب القطريين على الزواج.
وتراجعت حالات الزواج للقطريات، في ديسمبر الماضي، بنسبة 10% على أساس شهري، و18.6% على أساس سنوي، مقارنة مع ديسمبر 2020، حسب إحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
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