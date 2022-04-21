الأمانة العامة تنظم سلسلة ندوات حول النوع الاجتماعي والسلم والامن بالتعاون مع...

نظمت الأمانة العامة - قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع مكتب اتصال الأمم المتحدة لدى جامعة الدول العربية سلسلة من الندوات حول المرأة والسلم والامن في النزاعات القائمة في المنطقة العربية. عقدت الندوه الأولى يوم 24 فبراير 2022 بمشاركة كبير مستشاري النوع الاجتماعي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المساعدة الانتقالية للأمم المتحدة في السودان حول خبراتها في مجال الوساطة لكل من السودان وسوريا، وعقدت الندوة الثانية يوم 14 ابريل 2022 حيث قدمت رئيس وحدة النوع الاجتماعي في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL وكذلك نقطة اتصال النوع الاجتماعي والمرأة والسلام والأمن في مكتب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL) عرضين حول مشاركة المرأة في لبنان في المسار السياسي وكذلك السلم والامن في ظل الظروف التي تمر بها الدولة. أما الندوة الأخيرة فعقدت يوم 19 ابريل 2022 حيث قدمت كبير مستشاري النوع الاجتماعي من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن ((OSESGY، و مستشارة المرأة والسلام والأمن في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عرضاً لمشاركة المرأة في مسار السلم والامن في كل من اليمن وليبيا وكذلك اهم الدروس المكتسبة من خبراتهم في الدولتين.

شارك في تلك الندوات الاليات المعنية بشؤون المرأة وعدد من الموظفين المعنيين في جامعة الدول العربية وأعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، بالإضافة الي أعضاء لجنة الطوارئ لحماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول التجارب والدروس المكتسبة في النزاعات القائمة والممتدة في المنطقة العربية وما تقوم به الأمم المتحدة من جهود لدعم المرأة والسلم والامن.

وأشارت معالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إلى أهمية تلك الندوات لتبادل الخبرات بين المشتركين وتعزيز مهارتهم فيما يتصل بقضايا الوساطة والتفاوض المتقدمة، مساهمةً لتعزيز دور المرأة العربية الإيجابي في عمليات السلام.

جدير بالذكر ان جامعة الدول العربية والأمم المتحدة تدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والسلام والأمن عبر نُهج مختلفة؛ بما في ذلك دعم القدرات للقادة وتطوير وسائل المساءلة فيما يتعلق بتطبيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والسلام والأمن؛ وتعزيز أنظمة وآليات مراقبة التقدم وإنتاج تقارير تقدم مستندة إلى الأدلة التحليلية، ورفع القدرات للتقدم في مستوى مراعاة المنظور الجنساني في مجال الوساطة كل ذلك لتحقيق النتائج المرجوة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والسلام والأمن.