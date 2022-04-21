في اتصال مع لابيد.. عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تهدئة الأوضاع في...

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أهمية تهدئة الأوضاع ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.
وأوضح عبدالله بن زايد، خلال اتصال بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، ضرورة احترام الدور التاريخي المهم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أن المنطقة بحاجة إلى الاستقرار والعمل المشترك من أجل المضي قدما في مسارات التنمية على الأصعدة كافة بما يحقق تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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