احمد أبو الغيط يعلن عن بيان شامل يعالج أزمة القدس والقضية الفلسطينية

قال السفير أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اللجنة الوزراية العربية بشأن الوضع فى الأقصى، اجتمعت اليوم وتبنت بيانا شاملا يتكون من 16 نقطة ويعالج الموقف العربي والإسلامي فى كافة عناصره بالنسبة للمسجد الأقصى والقدس والقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية، بحضور وزيرى خارجية الأردن وفلسطين، أن الأمانة العامة سوف توزع هذا البيان، وإعطاء هذا الاجتماع الوزارى أكبر قدر من الثقل أمام الأمم المتحدة.

وفى المؤتمر قال أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى: نريد التهدئة الشاملة ولكن من خلال احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، متابعا: "التوتر الحالي هو انعكاس للحالة العامة وغياب أي أفق للحل".

تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة وفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأربعاء.