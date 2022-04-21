مفتي القدس: إرادة الفلسطينيين تتحدى مخططات الاحتلال في الأقصى

قال مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، إن الأوضاع داخل المسجد الأقصى المبارك خطيرة، مشيراً إلى أن اقتحامات المستوطنين تجري تحت حماية شاملة من جنود الاحتلال الذين يطلقون الأعيرة المطاطية على المرابطين، ما أسفر وقوع أكثر من 20 إصابة، بينهم إصابات خطيرة.
وأضاف مفتي القدس، خلال مداخلة لقناة الغد، أن هناك محاولات مستمرة من جنود الاحتلال لإخراج المعتكفين من المصليات بالمسجد الأقصى بالقوة.
وشدد على أن أبناء الشعب الفلسطيني الذين يصلون إلى المسجد الأقصى يصرون على الثبات في ساحة الأقصى المبارك لمواجهة هذا العدوان العسكري بإرداة قوية وصلبة، مضيفا: “ورغم أنهم لا يملكون سوى صدورهم إلا أن تلك الإرادة العالية والقوية تواجه كل تلك المخططات الإجرامية بحق الأقصى والمصلين”.
وتابع أن كل فلسطيني يؤكد أنه لا يمكن تمرير مخططات الاحتلال بتغيير الوضع القائم الديني والتاريخي والقانوني بالمسجد الأقصى المبارك، وأن الاحتلال يسعى، في إطار خطته بشأن القدس، إلى تهويد المسجد الأقصى وفرض واقع جديد به.
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