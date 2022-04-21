رئيس هيئة المرابطين يحذر من تكرار سيناريو المسجد الإبراهيمي

قال رئيس هيئة المرابطين في القدس، يوسف مخيمر، إن قوات الاحتلال تسعى إلى تقسيم الأقصى زمانيا عن طريق تحديد أوقات لاقتحامات المستوطنين تحت حماية الأمن، إلى جانب التقسيم المكاني في تحديد مسارات لحركة المتطرفين اليهود.

وحذر مخيمر من تصاعد التطرف وارتباطه بسياسة إسرائيلية لانتزاع السيادة القانونية على المسجد الأقصى وإحالتها إلى سلطات الاحتلال.

وأكد على أن المسجد الأقصى يخص المسلمين وحدهم، مشيرا إلى أن غالبية رجال الدين اليهود يحرمون دخول المسجد الأقصى، على عكس الأقلية المتطرفة التي تنفذ عملية الاقتحامات.

كما أشار إلى مصير المسجد الإبراهيمي في الخليل الذي يمنع فيه رفع الأذان، ويمنع المسلمين من الصلاة في أوقات الأعياد اليهودية، محذرا من تكرار الأمر في الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين عن باحات المسجد، ومحاصرة المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي وإخلائه منهم كما قامت بإبعاد الطواقم الصحفية من الموقع.

وأفاد مراسلنا بأن إصابات وقعت في صفوف الشبان الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق داخل المصلى القبلي بعد إطلاق الاحتلال الأعيرة المطاطية تجاهه.