وزير خارجية الأردن يبحث مع وفد أمريكي سبل وقف التصعيد في القدس

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، مع وفد أمريكي يزور الأردن حاليا، التصعيد الخطير في القُدس ومُقدساتها وسبل وقف التصعيد، واستمرار العمل المُشترك لعدم تفاقم العنف.

وأكّد الصفدي - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبُارك الحرم القُدسيّ الشريف ووقف كل إجراءاتها التي تقوضه، وضمان حرية المصلين سبيلاً لاستعادة الهدوء.

وثمّن الموقف الأمريكي الداعي لاحترام الوضع التاريخي في الحرم، والداعم لحلّ الدولتين، مؤكدا مركزية الجهود الأمريكية في مساعي وقف التصعيد واستعادة التهدئة الشاملة التي عمل الجميع من أجلها، وإنهاء العنف وانعكاساته على الجميع.

من جانبه، ثمّن الوفد الأمريكي دور الأردن في إطار الوصاية الهاشمية، مجددا التأكيد على موقف الولايات المتحدة بأهمية احترام الوضع التاريخي القائم في الحرم القُدسيّ الشريف.

ووصل إلى الأردن، اليوم الوفد الأمريكي في بداية جولةٍ إقليمية لبحث التصعيد الخطير في القُدس ومُقدساتها وسبل وقف التصعيد، حيث يضم الوفد مُساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة يائيل ليمبرت، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو.