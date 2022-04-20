وزير الصناعة يشيد بمشاريع بنك الطعام اليمني

وزير الصناعة يشيد بمشاريع بنك الطعام اليمنيأشاد وزير الصناعة والتجارة، عبد الوهاب يحيى الدرة، بمشاريع بنك الطعام الخيرية والمجتمعية الهادفة الى تخفيف المعاناة التي يعيشها المجتمع اليمني ومساعدة المحتاجين والفئات الفقيرة.

وأشار الوزير الدرة، خلال لقائه اليوم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ورئيس مجلس أمناء بنك الطعام محمد الأنسي، إلى أن هذه المشاريع الخيرية للقطاع الخاص تعد ثمرة من ثمار المسئولية الاجتماعية لرجال المال والأعمال باعتبارهم القوة المحركة لكافة المشاريع.

وحث على ضرورة تعزيز التنسيق والشراكة مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع وبرامج البنك .. مؤكداً تقديم الوزارة كافة التسهيلات اللازمة والدعم لعمل البنك وبما يسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين ومساعدة الأسر الأشد فقراً.

ولفت الى أن القطاع الخاص يحظى وسيحظى بالمزيد من التسهيلات وتعزيز الشراكة مع الحكومة في مختلف المجالات .

ودعا وزير الصناعة والتجارة مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع ورجال المال والأعمال إلى المساهمة في دعم ومساندة بنك الطعام بما يمكنه من تنفيذ مهامه وبرامج ومشاريعه الإنسانية على الوجه المطلوب.

وفي اللقاء استعرض الكبوس والانسي المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف الجوانب الخيرية والإغاثية وأهمها مشروع دعم المطابخ الخيرية المجتمعية الرمضانية لعدد ٧٠ مطبخا يستفيد منها حوالي ٤٥ الف أسرة في مختلف مديريات امانة العاصمة وكذا المساهمة في مشروع رغيف الخبز التكافلي بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الزكاة والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة.

وأشارا إلى اهداف البنك في توفير الغذاء للفئات المحتاجة عبر برامج ومشاريع فاعلة وكذا التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة عبر مشاريع توفر لها دخل منتظم إلى جانب تنظيم العمل الانساني والاسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال برامج ومشاريع تكافلية فاعلة تصل لكل الفئات المحتاجة.

إلى ذلك أطلع وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة ومعه رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ورئيس مجلس أمناء بنك الطعام محمد الأنسي على مشروع الزراعة المجتمعية الحضرية التي ينفذها بنك الطعام .

واستمعوا إلى شرح حول المشروع الذي يهدف إلى توفير شتلات الخضار والبقوليات والبن وتوزيعها على المدارس والأحياء وتشجيع الأسر على الزراعة في الاحواش لتوفير الغذاء وإيجاد حلول وبدائل للأسر الفقيرة .

وثمن الوزير الدرة هذه المبادرات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي ينفذها بنك الطعام .