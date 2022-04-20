الدولار عند أعلى مستوى منذ 20 عامًا

الدولار عند أعلى مستوى منذ 20 عامًاارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 20 عامًا أمام الين الياباني بدعم من الفارق في السياسة النقدية بين الفيدرالي المصمم على كبح التضخم وبنك اليابان المركزي الذي يبقي على أسعار الفائدة عند مستوى شديد الانخفاض.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم، ارتفعت العملة الخضراء 1.55 في المائة إلى 128.97 ين، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2002، وسجل الدولار مكاسب بأكثر من 5.9 في المائة مقابل الين حتى الآن هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر زيادة شهرية من حيث النسبة المئوية منذ عام 2016.

وقفز أيضا مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات منافسة، متجاوزا مستوى 101 للمرة الأولى في أكثر من عامين.

وتلقى الدولار دعما من استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسجل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات 2.93 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018.

وقفز الدولار أمام العملة السويسرية إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2020 عند 0.9520 فرنك.