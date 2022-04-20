بيان ناري من فصائل المقاومة في غزة: تأهبوا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات مسيرة الأعلام التي يعتزم مستوطنون تنفيذها في القدس المحتلة.

وقالت الحركة في بيان، إن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات مسيرة الأعلام والإجراءات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون".

في حين قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "الفصائل الفلسطينية في غزة أعلنت التأهب وحالة الاستنفار في صفوف مقاتليها للدفاع عن المسجد الأقصى".

ونشر تلفزيون فلسطين الرسمي، صورا قال إنها لمقدسيين يتجمعون عند باب العمود في القدس المحتلة للتصدي للمستوطنين.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الشبان الفلسطينيين في منطقة باب العمود وفق تلفزيون فلسطين، الذي تحدث عن "انتشار مكثف لعناصر الاحتلال" في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمر في وقت سابق الأربعاء، شرطة الاحتلال الإسرائيلي بمنع نائب يميني متطرّف مثير للجدل من دخول باب العمود، المدخل الرئيسي للفلسطينيين المقدسيين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وذلك في محاولة منه لمنع وقوع مزيد من أعمال العنف.