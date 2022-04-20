الاحتلال يتخذ قرارا بشان دخول المستوطنين للأقصى

قرر الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى أمام دخول المستوطنين ابتداء من يوم الجمعة المقبل، حتى نهاية شهر رمضان، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء القرار بعد مشاورات أجراها رئيس الحكومة نفتالي بينيت على خلفية احتدام التوتر وفي محاولة لنزع فتيل الانفجار.حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبحسب القرار، لن يُسمح بدخول اليهود في الفترات الزمنية التي خصصتها لهم السلطات الإسرائيلية على مدار أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس، علما أنه يُحظر عليهم دينيا الدخول في يومي الجمعة والسبت.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن ‏الشرطة الإسرائيلية استدعت مسؤولي مسيرة الأعلام وأبلغتهم رفضها تأمين المسيرة بعد تهديد حركة حماس.

وفي الضفة الغربية، أصيب أكثر من 90 فلسطينيا في مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين عند مدخل قرية بُرقة شمالي نابلس، كانوا يحتجون على تأمين الاحتلال وصول حافلات المستوطنين إلى أطلال البؤرة الاستيطانية حومش التي أخلتها الحكومة الإسرائيلية عام 2005.

وأفاد تلفزيون فلسطين الرسمي ان شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ساحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة فجر الأربعاء، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين اليهود.

وأخلت قوات الاحتلال ساحة المصلى القبلي في المسجد الأقصى من المصلين، وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من الوجود في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.

ونصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.