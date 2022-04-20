الاحتلال يخلي ساحة المصلى القبلي من المصلين

أفاد تلفزيون فلسطين الرسمي ان شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ساحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة فجر الأربعاء، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين اليهود.

وأخلت قوات الاحتلال ساحة المصلى القبلي في المسجد الأقصى من المصلين، وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من الوجود في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.

ونصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.

واقتحم الثلاثاء نحو 850 مستوطنا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته.

وكانت ما تسمى "منظمات الهيكل" قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.

يذكر أن جماعات اليمين المتطرف أعلنت عن تنظيم "مسيرة الأعلام" اليوم الأربعاء، حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، الساعة الخامسة عصرا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت جماعات استيطانية متطرفة نيتها إقامة مسيرة أعلام حول البلدة القديمة في القدس المحتلة، في الخامسة من مساء الأربعاء، بحسب ما نقل تلفزيون فلسطين عن صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وسينظم المسيرة نشطاء يمينيون وحركة استيطانية تسمى "شباب البلدة القديمة" حول أسوار البلدة القديمة، وقدموا طلبًا لشرطة الاحتلال لإقامتها، لكنها لم تعط موافقتها بعد، بحسب تلفزيون فلسطين الرسمي.

وزعم المستوطنون أن سبب المسيرة هو المواجهات ضد اليهود هذا الأسبوع في البلدة القديمة، والمواجهات في المسجد الأقصى، معتبرين أن ذلك يشير إلى "فقدان السيادة الصهيونية" على حد تعبيرهم.

وتأتي مسيرة الأعلام في ظل اعتداءات شرطة الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي.