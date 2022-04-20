السنوار يعيد طرح الرقم 1111 .. والاحتلال يغلق الأقصى أمام اليهود وحماس تطلق صاروخين

طرح قائد حركة المقاومة الاسلامية حماس في قطاع غزة، الرقم 1111 خلال اجتماعه بالفصائل الفلسطينية دون الإفصاح عن دلالته، مبينةً أن هذا الرقم هو رسالة للاحتلال "سيعرفه معناها لحظة الصفر التي تحددها المقاومة" ، وفق صحيفة الرسالة التابعة لحماس.

وعقد قائد حماس في غزة يحيى السنوار اجتماعا طارئا للقوى الفلسطينية، مساء الثلاثاء، بسريةّ دون الافصاح عن أجندة الاجتماع.

وكان السنوار قد طرح الرقم "1111" ﻷول مرة عقب انتهاء زيارة غير مسبوقة لرئيس جهاز المخابرات المصري، عباس كامل، إلى قطاع غزة، العام الماضي.

وقال السنوار حينها: "واثقون أننا قادرون على انتزاع حقوقنا وسجلوا على لساني رقم 1111، وستذكرون هذا الرقم جيدًا"، دون أن يفصح عن دلالة هذا الرقم.

وفي تطور نوعي، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر الثلاثاء، استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخين من طراز ستريلا المضادين للطائرات، جنوب قطاع غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال على موقع يتبع للمقاومة، للمرة الأولى منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي في أيار/ مايو 2021، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي تلك الاثناء، أفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن المستوى السياسي في "إسرائيل"، قرر إغلاق المسجد الأقصى أمام المقتحمين اليهود اعتباراً من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية شهر رمضان.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اتفقت على رفع مستوى حالة الاستنفار في اليومين القادمين، في حال استمرت الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

وجرى اجتماع الفصائل لاستمرار المشاورات والتنسيق المتقدم لمتابعة التطورات والعدوان على المسجد الأقصى،م ؤكدة أنها ما زالت في حالة تشاور وتنسيق مستمر لمتابعة التطورات الميدانية والسياسية والدبلوماسية.