مستوطنون يقتحمون موقعا أثريا بنابلس في الضفة المحتلة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، موقع “برناط” الأثري فوق قمة جبل عيبال في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، في تصريح صحفي، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع المذكور؛ لإقامة احتفالات لمناسبة “عيد الفصح” العبري، وسط إغلاق لبعض مفارق الطرق المؤدية للمنطقة، وذلك بعد يوم من اقتحام جبل القبيبات في برقة شمال غرب نابلس.

وأضاف دغلس أن المستوطنين يدعون وجود “مذبح” فوق قمة جبل عيبال، في محاولة لفرض أمر واقع لأطماعهم الاستيطانية.

وأوضح أن المستوطنين حاولوا أكثر من مرة إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.

وتأتي هذه الاقتحامات امتدادا السلسلة الاقتحامات الواسعة التي يقوم بها المستوطنين بدعوة من الجماعات الصهيونية المتطرفة للمقدسات والمواقع الأثرية، بزعم الأعياد اليهودية، خاصة في ما يحدث في المسجد الأقصى في محاولة لتقسيمة زمانيا ومكانيا.