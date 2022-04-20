العفو الدولية: قتل وتعذيب الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

أكدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل دولة “فصل عنصري” وأنها تواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين. وقالت المنظمة عبر تويتر إنها تراقب التقارير حول أعمال القتل غير المشروع، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والعقاب الجماعي والتي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين بشكل يعد جريمة ضد الإنسانية، مشددة على أن هذا يجب أن ينتهي.

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