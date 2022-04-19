عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة الأردنية الهاشمية بعد إجرائه عملية جراحية في ألمانيا، تكللت بالنجاح، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وكان في استقبال الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله مطار ماركا العسكري، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وعدد من الأمراء والأميرات، ورؤساء السلطات وكبار المسئولين المدنيين والعسكريين. ورافق الملك عبد الله الثاني لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي. وكان العاهل الأردني قد أجرى يوم الثلاثاء الماضي عملية جراحية في مركز متخصص بفرانكفورت، لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل الأردنى يعود إلى المملكة بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة فى ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.