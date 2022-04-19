لبنان تدين اقتحام قوات الاحتلال للأقصى وانتهاك حرمته

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى بقوة السلاح وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين العزل.

وأكدت الخارجية اللبنانية، في بيان، الثلاثاء، أن استمرار هذا العدوان ليس فقط انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية، وإنما يستهدف أيضاً تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى بهدف فرض أمر واقع بقوة السلاح.

وحذرت مما وصفته بالنتائج الخطيرة جدا على السلم والأمن الدوليين في العالم العربي والإسلامي جراء هذا التصعيد.