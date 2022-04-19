الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على إحراق القرآن الكريم

استدعت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي، اليوم الثلاثاء، سفيرة مملكة السويد ليزلوت أندرسون وبلغتها احتجاج دولة الإمارات على ما أقدم عليه متطرفون في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.

وأكدت الوزيرة الإماراتية رفض بلادها لكافة الممارسات التي تسيء للأديان، مشددة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزيرة أنها شددت على أن “مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والمواجهة والاحتقان، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف”.

وكانت الإمارات قد أدانت بشدة ما أقدم عليه بعض المتطرفين في السويد من إحراق نسخ من القرآن الكريم.

كما أعربت كل من السعودية والبحرين والكويت وقطر ومصر والأردن، عن إدانتها واستنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين.