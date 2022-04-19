البطش يدعو الجامعة العربية والتعاون الإسلامي لجلسة طارئة

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، إن المسجد الأقصى في خطر حقيقي نتيجة المؤامرات التي تستهدفه من قبل الجماعات الاستيطانية المدعومة من الحكومة الإسرائيلية.

وأكد البطش أن المنطقة كلها ستدخل في التصعيد حال تنفيذ الاحتلال لمخططاته التي تستهدف تهويد المسجد الأقصى وتقسيمة زمانيا ومكانيا.

ودعا البطش جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى عدم التنصل من المسؤولية تجاه ما يجري في المسجد الأقصى من تصاعد للعدوان.

وقال القيادي البطش في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه في ظل استمرار الاعتداءات المتكررة والمتصاعدة على المسجد الأقصى ومحاولات إقامة الهيكل المزعوم كمقدمة لهدم الأقصى، “ندعو الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لجلسة طارئة ليتحملوا مسؤولياتهم التاريخية في حماية القدس والمقدسات ووقف الاعتداءات الصهيونية على المصلين من النساء والرجال والأطفال في الأقصى، وعدم التهرب من مسؤولياتهم القومية والإسلامية تحت أي ظرف من الظروف”.