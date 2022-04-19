مدير المسجد الأقصى يحذر من استهداف المصلين لصالح المستوطنين

حذر الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، من تفريغ ساحات المسجد من المصلين، لإتاحة الفرصة أمام اعتداءات المتطرفين اليهود.

وقال إن الاحتلال منع دخول المصلين الأقل من 45 عاما إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على الفلسطينيين، وبينهم شيوخ وأطفال، بحسب تأكيد الشيخ الكسواني.

وأفاد مدير المسجد الأقصى أن اقتحام المستوطنين انقسم إلى 11 مجموعة، تضم أكثر من 400 متطرف إسرائيلي، في حماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة.

وأفادت تقارير فلسطينية بأن المعتكفين داخل المصلى القبلي قاموا بالإرباك الصوتي بالطرق على الأبواب للتشويش على اقتحام المستوطنين.