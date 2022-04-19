مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي في الخليل

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية داخله وفي باحاته.
وأفادت مصادر محلية بأن مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي، وأدوا طقوسا تلمودية؛ بحجة الاحتفال بـ”عيد الفصح” اليهودي.
كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.
يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أمس الأول الحرم الإبراهيمي الساعة العاشرة ليلا أمام المصلين المسلمين، ومنعت دخولهم إليه، ويمتد الإغلاق حتى فجر غد الأربعاء، بزعم تأمين احتفالات المستوطنين بعيدهم.
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