الغانم: سأظل كما عهدتموني يا أهل الكويت.. وممثلا لإرادتكم دائما وأبداً

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيظل كما كان ممثلا لإرادة الشعب الكويتي، «الذي يحملني مسؤولية كبيرة».

وقال الغانم مخاطباً جموع المهنئين له في الغبقة الرمضانية التي أقامها مساء اليوم: «لا أجد من الكلمات التي اعبر عن تقديري احترامي وامتناني عن الكرم الذي يكرمني به الشعب الكويتي في كل مناسبة، فإن أتينا إلى صناديق الاقتراع فالشعب الكويتي هو الذي يحملني مسؤوليه كبيره دائما ويخرجني بالمركز الأول وفي المقدمة.

واعتذر الغانم لكل من يتمكن من دخول ضاحية عبدالله السالم قائلا لهم: اليوم أنتم أكرمتوني بهذا العناء وأنتم في قلبي وأعرف أنني في قلوبكم فلكم كل الشكر والتقدير والاحترام والثناء والتبجيل وكل مايمكن ان أقوم به لكم على هذه الجموع الغفيرة «فما اطلع من جزاكم يا أهل الكويت» .

وشدد الغانم: سأظل كما عهدتموني يا أهل الكويت وسأظل ممثلا لإرادتكم دائما وأبدا والف شكر لا تكفيكم وأكرر اعتذاري لمن لم يستطع الوصول واكرر اعتذاري لكبار السن ولإخواني ولجميع المواطنين من كافة مناطق الكويت ولن أوفيكم حقكم .

وتابع الغانم: أسال الله تعالى أن يعينني بأن أظل صامدا و سورا مع زملائي سواء داخل المجلس او خارج المجلس لحفظ امن واستقرار الكويت بغض النظر عن أي أمور أخرى .

وأضاف الغانم: أن الرسالة التي وصلت اليوم بوضوح جلي تحملني المزيد من المسؤولية.

وأوضح الغانم أن كل أطياف المجتمع اليوم موجودة من سياسيين أو مواطنين كبارا وصغارا وشباب فالكل موجود وهذا تقدير كبير دائما يأسرني به الشعب الكويتي وهذا هو الشعب الكويتي الحقيقي والراي العام الحقيقي الذي يجسد مشاعر أهل الكويت.