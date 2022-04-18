القبض على قيادي في داعش بنينوي

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة نينوي شمالي البلاد. وأوضحت الخلية - في بيان صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي عمل بما يسمى ديوان القضاء والمظالم ويقوم بنقل الأموال إلى عصابات تنظيم داعش الإرهابي بين العراق وإحدى دول الجوار.

وأشارت إلى أنه تمت إحالة الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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