نهيان بن مبارك: الإمارات أثبتت نجاحها في تنظيم إكسبو 2020 دبي

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، اليوم الإثنين، أن الإمارات أثبتت نجاحها في تنظيم استثنائي لإكسبو 2020 دبي.

وأضاف أنه “نتاج مسيرة ونهج قائمين على الرؤية الحكيمة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة حيث جذب الحدث الدولي أنظار العالم لدولة الإمارات وللفرص التجارية والاستثمارية والاقتصادية التي تنطوي عليها وللمجالات العلمية والمستقبلية التي تشرع لها الأبواب وللدور الحيوي الذي باتت تلعبه على الساحة العالمية على مختلف الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية والعلمية”.

وقال إن “إكسبو 2020 دبي منح العالم أجمع الأمل غد أفضل خاصة في زمن جائحة كوفيد-19 ليضيء شعلة أمل لحاضر أفضل وغد أجمل مثبتا أننا باجتماعنا معا قادرون على تخطي كل التحديات وتجاوز كافة الصعاب والعقبات”.

وأضاف أن “دول العالم تحدثت لغة الإنسانية على أرض الإمارات على مدار 6 أشهر وتنفست البشرية الحياة في إكسبو2020 دبي واستعادت الأمل لتبقى “دار زايد” دائما في الطليعة تواجه المستقبل بإرادة لا تعرف المستحيل ويظل إكسبو 2020 دبي علامة مضيئة في تاريخ العالم”.

وأشار إلى أن “غالبية أجنحة الدول ستبقى في موقع إكسبو2020 دبي والمدينة تواصل الحياة بكثير من الفعاليات البحثية والثقافية لمواصلة البناء على حققناه من نتائج كثيرة وكبيرة تشكل نقطة تحول لنا جميعا”، لافتا إلى أن الإمارات لا تتنافس ولكنها تبدع لتبقى دائما في الصدارة.

وأشاد بالنموذج الإماراتي المتفرد للتطوع في إكسبو2020 دبي من خلال 33 ألف متطوع نسجوا قصصا في العطاء عكست مبادئ وقيم الإمارات الراسخة في نفوس كل من يعيش على أرضها الطيبة ونجحوا في تقديم الخدمات وتسهيل زيارة أكثر من 24 مليون زائر والذي قارب توقعات ما قبل الجائحة.

وقال إن “جميع الدول التي شاركت في إكسبو2020 دبي حظيت بالاحترام والتقدير والمساواة والاحتفال بالأيام الوطنية لهذه الدول حيث تكاتفت الجهود من كل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة للمساهمة في إنجاح هذا الحدث الدولي الذي كان يشكل تحديا من حيث بناء مدينة ضعفين مساحة موناكو خلال ظروف استثنائية يمر بها العالم وذلك بكل مقومات المدن من بنية تحتية متطورة ومبان والذي شهد عمل جبار كان الدافع الأول لإنجازه هو ثقة القيادة الرشيدة وقدرة أبناء الإمارات على ترجمة التوجيهات وتحويل التحديات إلى فرص لخدمة الإنسانية جمعاء”.