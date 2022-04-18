اشتية: العالم مطالب بإجراءات جديدة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان، على المسجد الأقصى والمصلين فيه، عمل وحشي يرتقي الى الجريمة، بهمجيته ضد الركع السجود من كبار السن والأطفال والنساء.

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين في مدينة رام الله، إن هذا العدوان أصبح مكررا ويجب أن يتوقف حفاظا على قدسية المكان للمسلمين وحدهم فقط.

وشدد على أن الرئيس محمود عباس، يواصل التحرك يوميا مع قادة العالم عبر الهاتف والرسائل، لوقف التصعيد الإسرائيلي.

وأكد اشتية أن إسرائيل لا تكترث للإدانات اللفظية والمكتوبة بلغة المبني للمجهول، والمطلوب هو إجراءات جديدة ضد دولة الاحتلال لتوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات.

ورحب بمواقف الدول التي أدانت الاعتداء الأخير والخطير على المسجد والمصلين،

ووجه اشتية التحية والتقدير لأبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في القدس وتصديهم لمحاولات قوات الاحتلال خلق واقع جديد في المسجد الأقصى، ومحاولة فرض تقسيم للزمان والمكان في المسجد.